Monica Romano è la moglie di Gennaro Gattuso, e dal 1997 lei e l'allenatore hanno costruito insieme un'intera vita.

Monica Romano e Gennaro Gattuso sono una delle coppie più longeve dello show business, ma hanno sempre preferito mantenere la loro vita privata lontana dai riflettori. Una volta, parlando della forza e delle capacità di sua moglie, l’allenatore del Napoli disse: “Mi fa sempre la formazione…”

Chi è Monica Romano?

Gattuso e sua moglie Monica Romano si sono conosciuti nel 1997 a Glasgow, all’epoca dell’esperienza di lui nella squadra dei Rangers. La Romano, figlia di ristoratori scozzesi (ma di origini italiane) ha sempre seguito i suoi in giro per il mondo. La sorella, Carla Romano, è una giornalista e conduttrice tv, volto noto di alcuni programmi televisivi a Los Angeles.



Lei e Gattuso hanno sempre mantenuto il massimo riserbo sulla loro vita privata. Dopo le nozze (nel 2004) hanno avuto due figli: Gabriela (nata proprio nel 2004) e Francesco (nato nel 2007). L’allenatore non ha mai detto molto su sua moglie ma una volta, interrogato a proposito di una frase di Fulvio Collovati a proposito delle “donne nel calcio”, rispose: “Figuratevi che a me la formazione la fa sempre mia moglie…” Una frase che ha generato un po’ d’ilarità e che ha lasciato intendere quanta complicità ci fosse tra i due.

Nel 2020 la famiglia Gattuso è rimasta sconvolta dalla scomparsa della sorella dell’allenatore, Francesca, da mesi ricoverata a Varese per colpa di un cancro. Alla finale di Coppa Italia, dove il Napoli ha vinto, Gattuso ha sollevato la coppa commuovendosi e pensando proprio alla sorella da poco scomparsa. In tanti, via social, hanno espresso la loro solidarietà al campione per la sua tragica perdita.