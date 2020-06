È amore tra Andrea Iannone e Cristina Buccino?. Per i gossip tra i due è scoppiata la passione.

Protagonisti del gossip del momento sono Andrea Iannone e Cristina Buccino. I giornali di cronaca rosa, infatti, non fanno altro che parlare della loro presunta storia d’amore. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, la relazione sarebbe decollata solamente nell’ ultimo periodo.

I due presunti fidanzati si sarebbero incontrati più volte a Lugano e a Milano. Tra la Svizzera e la città lombarda è scoccata la scintilla. A lanciare le indiscrezioni su questa storia è stato Gabriele Parpiglia. Il giornalista, infatti, su Giornalettismo, ha fornito una serie di nuovi dettagli. La bella influencer è stata avvistata in un noto ristorante di Lugano proprio in compagnia del pilota. Insomma, una cena sospetta tra i due.

Amore tra Iannone e Cristina Buccino?

Un dettaglio che in molti hanno sottolineato è il fatto che il locale in cui hanno consumato la cena, è lo stesso in cui Iannone era solito portare anche la sua ex fidanzata Giulia De Lellis. Nelle ultime settimane erano però comparse delle foto che ritraevano Andrea Iannone con le belle sorelle Jas e Jay. A questo punto, tutte le indiscrezioni sarebbero da smentire. Tra loro altro non c’è se non una bella amicizia.

Con molta probabilità anche queste foto sono state scattate per cercare di depistare i paparazzi. Iannone e la Buccino, infatti, vogliono vivere questo primo periodo della loro storia in tutta intimità, lontano da gossip ed occhi indiscreti. Andrea si era chiuso dietro un silenzio stampa: con probabilità, il pilota ha intenzione di evitare che la sua relazione sia sempre l’occhio del ciclone.

La Buccino al Gfvip?

Le precedenti storie d’amore di Andrea, infatti, erano con Belen Rodriguez, prima, e con la De Lellis e, in tutti e due casi, il chiacchiericcio non era mancato. Che sia un nuovo inizio per Andrea? Intanto, secondo alcune indiscrezioni, Cristina Buccino sarebbe in lizza per entrare nel cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Insieme alla sorella MariaTeresa, andrebbe a gareggiare, nel loft di Cinecittà, come concorrente unico.

Visto il nuovo amore, la 35enne preferirà restare con il suo Andrea o accetterà di sottoporsi al giudizio del pubblico del reality di Alfonso Signorini?.