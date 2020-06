Federico Fashion Style ha presentato sui social il suo nuovo progetto: al via il suo primo singolo dal titolo "Troppo Top"

Da parrucchiere ad artista il passo è sembrato davvero breve per Federico Fashion Style. L’hairstylist delle star più popolare della tv ha di fatto appena inaugurato il suo nuovo salone in Via del Tritone a Roma. Tuttavia non ha voluto perdere tempo per cimentarsi in un altro progetto, che il tempo dirà se dentro o fuori dalle sue corde.

Di cosa parliamo nello specifico?

Federico Fashion Style diventa cantante

Il fenomeno social, al secolo noto come Federico Lauri, ha deciso di intraprendere anche la carriera di cantante a fianco di quella di esperto di immagine. Proprio in queste ore è difatti uscito il suo primo singolo dal titolo “Troppo Top“.

La canzone riprende i tormentoni del parrucchiere, nonché le frasi che spesso gli sentiamo pronunciare durante le sue creazioni in salone.





Federico Fashion Style, da vero influencer, ha pertanto sorpreso tutti con questo nuovo annuncio postato sui social. “Troppo Top” rappresenta il suo primo brano musicale, del quale non si hanno per ora molti altri dettagli.

Il parrucchiere ha svelato ancora poco in merito a tale progetto, ma il video sembra esser stato girato a casa sua. In esso si riconosce infatti la grande piscina della sua villa.