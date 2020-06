Ospite in collegamento con Domenica In, Stefano De Martino ha parlato del suo attuale rapporto con le donne, lasciando di stucco le fan

Stefano De Martino è stato di nuovo ospite a Domenica In di Mara Venier. Il danzatore napoletano si è collegato nella fattispecie dagli studi di Made In Sud, popolare show comico di Rai Due che ha ripreso a condurre poco prima della fine del lockdown.

Da qui, l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi ha innanzitutto ringraziato la conduttrice, in quanto portatrice di fortuna della sua trasmissione. Dopodiché Biagio Izzo ha iniziato a scherzare sul fatto che De Martino sia molto amato dalle ragazze. Il diretto interessato ha quindi replicato con una risposta a dir poco inaspettata, affermando: “Io appresso alle donne? No. Le donne sono una religione che non professo più”.

Stefano De Martino, addio alle donne?

Se però Stefano De Martino dice di aver chiuso con le donne, loro non sembrano essere dello stesso parere. È infatti di pochi giorni fa la notizia di una diva della televisione che pare aver letteralmente perso la testa per lui. Nell’intricata vicenda della crisi con la moglie Belen Rodriguez è così spuntata una “terza incomoda”. Si parla di un’importante donna dello spettacolo, che si sarebbe invaghita del novello conduttore di Made in Sud, ma della quale non sappiamo purtroppo il nome.





Nel periodo della prima separazione della coppia, tale Vip avrebbe persino trascorso una serata insieme al ballerino, che l’avrebbe folgorata con il suo charme. Nel mentre, ad ogni modo, Stefano non ha voluto commentare le indiscrezioni sulla eventuale fine suo matrimonio con la showgirl argentina, ribadendo come sia necessario “far abituare le persone a una sorta di discrezione”.