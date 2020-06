Antonella Clerici ha recentemente postato le foto della sua vacanza a Portofino: gli scatti hanno però scatenato il web contro di lei

La pandemia da coronavirus, come sappiamo, ha purtroppo messo in ginocchio l’economia e il turismo nostrano. Per questo motivo molti stanno pensando di passare le loro prossime vacanze estive nel Belpaese. A tal proposito, anche tanti vip stanno consigliando di restare in Italia: tra loro anche Antonella Clerici, che di recente ha pubblicato delle foto mentre si trovava a Portofino.

Antonella Clerici criticata sui social

La nota località turistica ligure è certamente una fra le zone più suggestive, ma anche tra le più costose del nostro Paese. Per questo l’Antonellina nazionale è stata sommersa da moltissime critiche per via dei suoi recenti post. “Antonella, dove sono i soldi? Io non ho dove andare”, ha ironicamente chiesto per esempio un fan. “Se abbassano i prezzi, si possono anche fare vacanze in Italia…

ma non si ragiona” si è poi lamentato qualcun altro.

Nel mentre, Antonella Clerici ha deciso di rompere il silenzio dopo la chiusura de La Prova del Cuoco. La notizia della “estromissione” di Elisa Isoardi dal cooking show di Rai Uno era del resto nell’aria da settimane.

A confermarlo è stata peraltro proprio l’ex compagna di Matteo Salvini, che nel corso di una delle ultime puntate ha annunciato l’addio alla trasmissione. La Clerici ha dunque rivelato in una recente intervista di essere molto emozionata per la nuova avventura che l’aspetta in tv. Non resterà che attendere ancora qualche settimana per vederla di nuovo all’opera.