Elisa Isoardi ufficializza in diretta la chiusura della Prova del Cuoco a settembre: le parole della conduttrice.

Dopo varie indiscrezioni è arrivata la conferma. La Prova del Cuoco chiude i battenti. Ad ufficializzarlo è stata la conduttrice Elisa Isoardi. Nel corso della puntata andata in onda il 15 giugno 2020, infatti, la Isoardi ha dichiarato che il programma non tornerà più in onda a settembre.

Insomma, con la chiusura del cooking show, Rai 1 perde uno dei format più amati e longevi della sua storia. Dopo tanti anni di conduzione di Antonella Clerici, era arrivata proprio la Isoardi che si è trovata ad affrontare mille difficoltà. Nel corso dell’ultima stagione, però, il programma, anche in termini di share, aveva ripreso a respirare. A settembre prossimo, nella fascia oraria lasciata libera dalla Prova Del Cuoco, arriverà proprio la Clerici con un programma tutto nuovo.

All’annuncio della Isoardi non sono mancate emozioni e lacrime. In collegamento con l’ex compagna di Matteo Salvini c’era la mamma Irma a cui è molto legata. È stata proprio lei a sprofondare in un pianto di dispiacere per la fine di questa avventura su Rai 1. Claudio Lippi, anche lui presente in studio, ha subito cercato di consolare la presentatrice in lacrime.

Elisa Isoardi sulla Prova del Cuoco

Elisa insieme alla mamma Irma stava preparando la torta Matta, secondo una ricetta della loro zona d’origine.

“Mia mamma è una grande donna. Ieri al telefono mi ha detto: ‘Ma cosa ne sarà di te?’. Mi ha chiamata preoccupata… Io le ho risposto: ‘Ti preoccupi perché La Prova del Cuoco sta chiudendo? Lo diciamo, tanto lo sanno tutti”. Queste sono state le parole pronunciate da Elisa.

Il pensiero è subito rivolto al futuro, a cosa sarà del suo lavoro. Quasi sicuramente, però, la Isoardi non rimarrà a braccia conserte.

Secondo alcune indiscrezioni per lei dovrebbero aprirsi le porte del daytime di Rai 2. Con molta probabilità dovrà lasciare la prima rete, visto che i giochi sembrano essere già fatti. Se la conduttrice cercava di trattenere il magone, quando sono state trasmesse delle immagini del suo paese di origine è stato impossibile.

Claudio Lippi difende la Isoardi

“La bellezza di Elisa è tutto quello che ha dentro, questa cosa la sottoscrivo, scrivete quello che volete, me ne fotto, ma questa è la verità che io sento di dire”. Così ha parlato Claudio Lippi dopo lo sconforto della Isoardi. In questi ultimi giorni, c’è da dire, non sono mancate le polemiche e vari attacchi nei confronti della cunese. Dopo la messa in onda della puntata, sui social sono arrivati molti messaggi a sostegno della conduttrice della Prova del Cuoco.