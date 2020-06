Uomini e Donne, lo sfogo di Alchimista dopo il no di Giovanna

Davide Basolo a cuore aperto: con i fan via social Alchimista si è lasciato andare ad alcune confidenze sul suo privato.

Alchimista, alias Davide Basolo, ha risposto alle domande dei fan in merito alla scelta fatta da Giovanna Abate a Uomini e Donne. La tronista ha scelto Sammy Hassan, e non lui.

Alchimista: lo sfogo

In tanti hanno creduto che Davide Basolo potesse lasciare con Giovanna Uomini e Donne, e invece il feeling tra lei e Sammy Hassan è stato più forte, tanto da indurre la ragazza a far ricadere su di lui la sua scelta.

Basolo, alias Alchimista, ha risposto alle domande dei fan in merito alla vicenda e a proposito di come se la starebbe passando ora che il programma è finito ha dichiarato: “Sono in stand-by, una di quelle fasi né di felicità né di tristezza… Me la vivo un po’ così adesso…”

Basolo ha chiesto ai fan di non rivolgergli più domande riguardanti Giovanna e Sammy, e ha spiegato che rispetterebbe la decisione della tronista pur volendo andare avanti con la propria vita: “Penso sia giusto andare avanti nella vita, che ci sia rispetto nei confronti di quello che una persona può scegliere o meno.

Qua chiudo perché sennò vengono cinquemila storie”, ha affermato. Mentre Giovanna e Sammy sui social sembrano più affiatati che mai c’è già chi si chiede se Basolo tornerà nella prossima edizione di Uomini e Donne o se ci saranno altre sorprese per lui in futuro. Per il momento sembra che il cavaliere sia rimasto “bruciato” dalla decisione della tronista, e non si è espresso sulla possibilità di partecipare di nuovo al dating show di Maria De Filippi.