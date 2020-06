Belen si è mostrata in un video dove indossa di nuovo la fede nuziale: scoppia la bufera sul fatto che la crisi con Stefano possa essere finta

Nelle scorse ore Deianira Marzano ha postato dei video su Instagram dove si vede la mano di Belen Rodriguez con la fede al dito. Questo particolare ha chiaramente destato parecchio sgomento tra i fan, tanto che in molti hanno subito sollevato una grossa polemica schierandosi nettamente dalla parte dell’influencer.

Quest’ultima, infatti, ancora in tempi non sospetti, ha sempre sostenuto che la lite tra i due bellissimi è stata solo una farsa. La showgirl argentina, ad ogni modo, non ha ancora dato nessuna spiegazione al riguardo.

Belen e Stefano: finta crisi?

La fine della storia tra Belen e Stefano ha ovviamente generato molti gossip. I fan della popolare coppia sono apparsi subito interessati a capire quali potessero essere gli sviluppi legati a questa faccenda.

Se molti si augurano pertanto che possano presto tornare insieme, altri invece si posizionano fuori dal coro. Tra questi, come detto, anche Deianira, che ha sempre sostenuto che Belen e Stefano abbiano inventato la crisi solo per far parlare di sé.

La gran parte dei follower non ha voluto credere a questa versione dei fatti, almeno fin quando non è successo l’episodio inaspettato. Nel caso specifico, Belen ha pubblicato dei video dove si vede chiaramente che indossa la fede nuziale. Nelle clip in questione, mentre è intenta a truccarsi, la Rodriguez si porta infatti la mano sinistra al viso, mettendo in evidenza il dettaglio. Cosa succederà a questo punto? Belen e Stefano risponderanno relativamente a questa strana incognita?