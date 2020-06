Belen Rodriguez si è finalmente aperta in merito alla rottura da Stefano De Martino: la confessione amara della showgirl.

Nelle scorse settimane Belen Rodriguez ha confermato la crisi con il marito, Stefano De Martino, con cui era tornata insieme appena un anno fa. La showgirl questa volta è stata più chiara riguardo alla rottura, e a quanto pare tra lei e Stefano al momento non ci sarebbero possibilità di un nuovo ritorno di fiamma.

Belen: la rottura da Stefano

“Se oggi mi trovo nella situazione in cui mi trovo è anche per il mio senso della giustizia, perché non voglio stare in una vita non reale dove le persone si raccontano in un modo e agiscono in maniera diversa. Questo vale in tutti i campi perché sono una persona in gamba, sensibile, e non ho più spazio né pazienza per chi non usa il cuore”, ha affermato Belen a proposito della crisi con Stefano De Martino.

Sembra ormai evidente che tra i due la storia d’amore (così come il matrimonio) sia definitivamente naufragata. La showgirl ha dedicato alla questione anche un lungo sfogo via social che è stato commentato da numerosi fan, amici e colleghi (una su tutti Simona Ventura, che ha cercato di consolarla).



De Martino dal canto suo ha preferito tacere in merito alla vicenda, ma a Domenica In si è anche lasciato sfuggire di “aver chiuso con le donne”. Per il momento, come sempre, nel cuore di entrambi è presente solo l’amore per il figlio Santiago: il ballerino è tornato da Napoli appositamente per incontrare suo figlio mentre la showgirl argentina ha affermato di amarlo sopra ogni cosa. “Non ho mai avuto tate, ho mia mamma che abita vicino a casa mia, è insegnante, ha molta pazienza e spesso mi aiuta: posso dire che mio figlio non ha mai dormito con una persona che non fosse di famiglia”, ha affermato.