Altri tre nomi di vip che potrebbero far parte del cast del GF Vip 5. Tra questi l'attore Rocco Siffredi ed un personaggio del mondo della politica.

Continuano le selezioni per il Gf Vip 5: Rocco Siffredi tra i provinati da Alfonso Signorini. Con lui, altri due volti noti tra cui un personaggio della politica.

Rocco Siffredi al Gf Vip 5

Continua la selezione dei concorrenti per la prossima edizione del Grande Fratello Vip 5.

Alfonso Signorini sta visionando i provini video o con collegamenti via web di aspiranti concorrenti per la casa più famosa d’Italia.

Dopo l’annuncio dei primi due personaggi famosi, Elisabetta Gregoraci, Flavia Vento e l’indiscrezione su Loredana Lecciso, arrivano altri tre nomi di celebrites che potrebbero entrare dalla famosa porta rossa di Mediaset.

Rocco Siffredi sarebbe uno dei papabili per la casa. La sua avventura non sarebbe “solitaria”, ad accompagnarlo il secondogenito Leonardo Tano.

Il ragazzo nonostante il nome famoso del padre, nono sembrerebbe molto interessato al mondo del cinema, nemmeno dello spettacolo. Studia ingegneria meccanica ed è appassionato di motori. Ha intrapreso, però, un percorso nella moda ed ha debuttato lo scorso anno come modello. Del figlio, Rocco ha dichiarato: “Il secondo dei mie figli ha ereditato molto da me. Direi tutto e anche di più”. Il modesto Leonardo, per, non sembra d’accordo con il papà: “Non ho le misure di mio padre, ma non mi lamento”.

Visualizza questo post su Instagram 🌚 Un post condiviso da Leonardo Tano (@leonardotano) in data: 20 Mag 2020 alle ore 6:49 PDT

La politica al Grande Fratello

Tra gli altri provinati per la prossima edizione c’è un personaggio famoso del mondo della politica ma anche dello spettacolo. Recente la sua partecipazione a “Ballando con le Stelle”.

Si tratta di Antonio Razzi, senatore che attualmente vive in Spagna ma che potrebbe tornare in Italia per passare qualche mese a Cinecittà.