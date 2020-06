Rosanna Cancellieri a Vite da Copertina: fuori Ciacci e Casalegno?

Nuovi progetti in vista per Rosanna Cancellieri: secondo i rumor in circolazione sarà il nuovo volto a timone di Vite da Copertina.

Nelle ultime settimane ha iniziato a circolare la voce secondo cui Rosanna Cancellieri avrebbe potuto essere nel cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip. A quanto pare la giornalista avrebbe rifiutato l’occasione per prendere parte a un progetto a cui non avrebbe potuto rinunciare.

Secondo indiscrezioni si tratterebbe di Vite da Copertina.

Rosanna Cancellieri a Vite da Copertina?

Si sono fatte sempre più insistenti le voci riguardanti una presunta partecipazione di Rosanna Cancellieri a Vite da Copertina, il programma condotto da Giovanni Ciacci e Elenoire Casalegno. Ancora non è chiaro se con una sua eventuale partecipazione la giornalista andrebbe a sostituire uno dei due conduttori o entrambi, quel che sembra dato per certo è che abbia detto “no” all’ipotesi di prendere parte al Grande Fratello Vip.

Nel 2004 la Cancellieri ha preso parte all’Isola dei Famosi, e in tanti sarebbero stati curiosi nel vederla all’interno del reality show condotto da Alfonso Signorini.





Per il momento sulla questione tutto tace, ma i fan del programma sono in attesa di nuove conferme.

A causa dell’emergenza Coronavirus sono tanti i programmi che hanno subito importanti cambiamenti e modifiche e, per quanto riguarda Vite da Copertina, da mesi a questa parte si vocifera di importanti cambiamenti in atto. Di recente il conduttore Giovanni Ciacci è finito al centro di una bufera per esser stato accusato di ricettazione, accusa contro cui si è dichiarato innocente. Come andrà a finire questa storia? Ciacci ha dichiarato di essere fiducioso nelle autorità competenti e per sapere ulteriori dettagli bisognerà aspettare il risultato delle indagini.