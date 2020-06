Nel salone di Anzio di Federico Fashion Style è dovuta intervenire la polizia per sedare le lamentele di una cliente

Nel salone di Anzio di Federico Fashion Style è dovuta intervenire la polizia. Una cliente si è infatti rifiutata di pagare il conto dopo aver usufruito del servizio. Come mai? Secondo il parere della donna il conto era troppo salato, pertanto una volta arrivata alla cassa ha sgranato gli occhi alla cifra comunicatale dalla dipendente.

Si trattava del resto di ben 600 euro, che hanno fatto strabuzzare gli occhi alla cliente dell’hair stylist.

La vicenda risale a mercoledì 24 giugno ed è avvenuta in uno dei saloni del celebre parrucchiere che ha un programma tv a lui dedicato. Il negozio si trova per la precisione sul litorale romano ed è noto proprio per i suoi prezzi proibitivi. Del resto esso è frequentato spesso e volentieri dalle star della televisione nostrana, ma anche da gente comune che forse può permettersi queste piccole “spese folli”.

Federico Fashion Style: interviene la polizia

Da quanto sappiamo, dopo essersi messa nelle mani dei parrucchieri, la cliente si era convinta di spendere al massimo la metà del prezzo richiesto. Giunto quindi il momento di pagare, si è resa conto che ne sarebbe servito il doppio, cifra che forse al momento non aveva nemmeno in contanti con sé. A intervenire nella disputa è stato il titolare stesso, che ha deciso di chiamare il Numero Unico delle Emergenze chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine.





Sul posto sono quindi arrivati i poliziotti locali, ai quali è stata spiegata la situazione. Federico Fashion Style avrebbe infine deciso di non far pagare nulla alla donna, la quale avrebbe però insistito per corrispondere la cifra secondo lei reputata corretta per le prestazioni ricevute.