Una foto di Fedez è diventata virale sui social per via di uno strano rigonfiamento nei pantaloncini: si trattava forse di carta igienica?

Nelle ultime ore Fedez ha pubblicato sul suo profilo Instagram una clip davvero singolare, dove pareva avesse della carta igienica negli slip. Subito l’influencer Deianira Marzano non ha potuto fare a meno di notare il dettaglio nonché condividerlo con tutti i suoi follower.

Il popolo del web è pertanto rimasto decisamente allibito e incredulo da tale immagine. Ma come mai il rapper lombardo si è palesato in queste strane sembianze?

Fedez: lo strano “rimbocco”

Se la consorte Chiara Ferragni è divenuta famosa per i suoi look sui social, suo marito non è certo da meno.

Anche lui ha infatti preso l’abitudine di posizionarsi di fronte all’enorme specchio di casa per mostrare quello che indossa ai tanti ammiratori. Nelle scorse ore, come detto, un particolare ha tuttavia scatenato più del solito l’opinione pubblica. Il cantante pare infatti aver messo della carta igienica negli slip prima di effettuare le riprese. Nelle clip in questione, Fedez indossa per la precisione un paio di bermuda blu, mentre il torso è completamente nudo.





Dai pantaloncini è dunque possibile notare una palese protuberanza nella parte destra del corpo. Il giovane artista non ha per ora commentato la vicenda, lasciando i fan senza parole. Il video è però stato riproposto dalla Marzano sul suo profilo social, diventando praticamente virale in pochissimo tempo.

Nel mentre Fedez continua la sponsorizzazione del suo nuovo singolo Bimbi per strada con l’aiuto anche di suo figlio Leo. Il piccolo è stato infatti ripreso in più occasioni mentre andava a pubblicizzare il brano del padre in giro per i ristoranti.