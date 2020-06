Giorgio Manetti torna a parlare di Gemma Galgani e della sua relazione con Sirius: il suo attacco.

Nonostante Uomini e Donne sia finito ormai da quasi un mese, i suoi protagonisti continuano a fare discutere. Al centro dell’attenzione c’è sempre la dama torinese, che ha destato scalpore, nel corso delle ultime puntate, a causa della sua relazione con Nicola Vivarelli.

La differenza di età tra i due ha spaccato l’opinione pubblica. Tanti sono stati i personaggi pubblici a commentare la tormentata relazione. Tra questi, uno dei più accaniti accusatori di Gemma e di Nicola è, senza dubbio, l’ex fidanzato storico della stessa torinese. Tutti ricordano Giorgio Manetti, il famoso ‘Gabbiano’ che, circa due anni fa, arrivò ad Uomini e Donne per corteggiare Gemma Galgani. Nonostante abbia lasciato da tempo la televisione, Giorgio viene interpellato spesso per parlare di Nicola.

Ogni volta, il toscano non le manda di certo a dire.

Giorgio Manetti contro Gemma Galgani

Giorgio Manetti è stato intervistato dal giornalista Francesco Fredella al programma radiofonico Viaradio Autostrade per l’Italia, nel digital space di RTL 102.5. Giorgio, come ha fatto anche altre volte, non sembra vedere di buon occhio la relazione tra Gemma e Nicola. Per altro, i due uomini hanno anche le stesse origini. Entrambi, infatti, sono della Toscana.

“Se fosse stata una cosa successa al di fuori dei teleschermi, sarebbe un altro discorso. Fuori una storia così può anche essere normale, ma io chiuderei con una frase lapidaria: ‘Cosa non si fa per la pagnotta‘. Insomma, la parole di Giorgio sono davvero molto dure. L’ex cavaliere sembra accusare Gemma di essere poco sincera all’interno della trasmissione e mette in dubbio la veridicità dei sentimenti di Sirius.

Il futuro di Manetti

“Ormai è lì da dieci anni. Ma l’amore se capita, deve capitare per caso. Più lo cerchi e meno lo trovi, non ha senso. Una persona normale ha molte meno possibilità di trovare l’anima gemella, a meno che non esca ogni sera per locali. Per me è difficile credere ad una cosa televisiva così, magari fuori dagli studi può essere anche accettabile. Nello studio televisivo mi sembra molto difficile, ma poi tutto può essere ovviamente”.

Nonostante le parole di Giorgio, tra Gemma e Nicola sembra essere tutto rose e fiori. Tante sono le immagini che circolano sul web che li vedono insieme, più felici che mai. Secondo alcune indiscrezioni, inoltre, potrebbero anche trascorrere le vacanze estive insieme. Giorgio ha, infine, parlato anche del suo percorso lavorativo. Ha anticipato che prenderà parte ad un cortometraggio diretto da Domenico Costanzo.