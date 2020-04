Da Uomini e Donne al Vangelo: Maria De Filippi si è confessata in un'intervista a cuore aperto.

Maria De Filippi si è confessata a proposito dell’imminente riapertura di Uomini e Donne e su come avrebbe trascorso la quarantena: tra letture e serie tv.

Maria De Filippi: il libro preferito

Il libro preferito di Maria De Filippi è il Vangelo ma, come ha spiegato la conduttrice, non si tratterebbe di motivi ecclesiastici: suo padre sarebbe stato molto credente e lei fin da bambina avrebbe vissuto le parabole del Vangelo come vere e proprie fiabe, pertanto il motivo sarebbe prettamente affettivo. Durante questa quarantena la famosa conduttrice avrebbe trascorso il tempo a lavorare (anche se da casa) e a guardare serie tv: tra le sue preferite ci sarebbe La Casa di Carta, la fortunata serie spagnola sulla rapina alla zecca di Stato.

Il 4 maggio per la gioia dei fan riprenderà il via Uomini e Donne, dopo lo stop imposto per l’emergenza Coronavirus.

Durante questo tempo trascorso in quarantena la stessa Maria De Filippi si sarebbe occupata di visionare quanto Gemma Galgani e Giovanna Abbate si sarebbero scritte con i loro corteggiatori, che finalmente potranno vedere dal vivo. Sembra che entrambe le dame siano state contente dell’esperienza vissuta “a distanza” con i loro pretendenti, e che si siano sentite maggiormente corteggiate rispetto alla versione normale del dating show. Occhiblu, CuorDiPoeta e Sirius sono i nickname degli uomini che hanno corteggiato Gemma, e già in tanti si chiedono se finalmente uno di loro sarà il pretende giusto che lascerà il trono insieme alla famosa dama del programma.