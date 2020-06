Stasera in tv andranno in onda una serie di programmi televisivi molto seguiti dai telespettatori.

Stasera in tv andranno in onda diversi programmi televisivi, film e fiction davvero imperdibili. I telespettatori sono pronti a rimanere incollati al piccolo schermo, grazie alla vasta scelta offerta dai canali principali in prima e seconda serata.

Stasera in tv prima serata

Grande scelta stasera in televisione tra i programmi che andranno in onda in prima serata. Su Rai1 va in onda “20 anni che siamo italiani” con Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada, con tanti ospiti diversi e soprattutto tanta musica. Su Rai3 un film davvero imperdibile, ovvero “I soliti ignoti” con Totò, Vittorio Gassman e Marcello Mastroianni. Un film storico, del 1958, che parla di un gruppo di ladri davvero molto particolare.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di “Ciao Darwin 7 – La resurrezione”, amatissimo programma di Paolo Bonolis in cui due squadre opposte si sfidano per scoprire quale delle due è la migliore. Su Rete 4 la sedicesima stagione della soap opera “Una Vita”, che ha ottenuto un successo davvero incredibile.

Stasera in tv seconda serata

Una seconda serata davvero ricca di programmi televisivi interessanti. Rai1 regala un meraviglioso documentario su Vittorio Gassman dal titolo “Sono Gassman! Vittorio re della commedia” in cui si parla della sua carriera artistica e della sua vita privata.

Chi ama i cartoni animati può scegliere di guardare Italia Uno, visto che andrà in onda “Lupin 3rd – Fuga da Alcatraz”, uno dei cartoni più amati di sempre. Su Rete4 un thriller dal titolo “Paura”, con Mark Wahlberg, Reese Witherspoon e Alyssa Milano, in cui viene raccontato il rapporto di una sedicenne con un ragazzo psicopatico che la fa innamorare.