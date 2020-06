Romina Power si commuove in diretta per la perdita della sorella Taryn.

Ultimo appuntamento per Domenica In. Dopo la puntata del 28 giugno 2020, infatti, per Mara Venier avranno inizio le meritate vacanze. Tra gli ospiti più illustri c’è stata Romina Power. La cantante è stata invitata dall’amica Mara per ricordare la sorella Taryn.

A causa di una lucemia, l’americana è venuta a mancare venerdì scorso, 26 giugno. Il momento in studio tra le due donne è stato davvero molto commuovente. Non sono mancate le lacrime. “Non è giusto”, ha ripetuto, più volte, affranta la Power. Il dolore per la perdita è ancora troppo forte e fresco per poterne parlare tranquillamente. Mara Venier, da sempre amica di Romina, non ha potuto non abbracciarla, in barba ai protocolli stabiliti dal governo per l’emergenza coronavirus.

Romina in lacrime per la sorella Taryn

La conduttrice del programma è consapevole del fatto che ciò che hanno fatto è sbagliato. L’emozione e il sentimento, però, hanno avuto la meglio. Del resto, nonostante cercasse di trattenere le lacrime, Romina è apparsa visibilmente sensibile e turbata da questa vicenda. La Power ha detto di sentirsi sola e, non appena è entrata in studio, infatti, non è riuscita a contenere il suo bisogno di affetto. Ha stretto in modo caloroso la conduttrice.

“Non ci dovremmo abbracciare, non mi frega niente”. Queste sono state le parole di Zia Mara. Quella delle due donne è stata una scelta dettata dalle circostanze. Entrambe, infatti, hanno sempre rispettato le distanze stabilite dal governo. Immediata, è stata la reazione del pubblico da casa. Se da un lato sono stati tanti i commenti di affetto e di sostegno per la Power, dall’altra non sono mancati attacchi e considerazioni negative. Secondo alcuni utenti, infatti, non è stato rispettoso non mantenere le distanze.

L’ingresso di Loretta Goggi

Sia Romina che Mara sono consapevoli di aver sbagliato ma cercano di prendere la situazione in modo ironico. La identica situazione si è ripetuta quando è entrata in studio un’altra ospite della puntata: Loretta Goggi. “A me non mi frega niente,abbracciamoci” , ha detto la cantante di Maledetta Primavera non appena ha fatto il suo ingresso in studio. Anche Loretta è rimasta colpita dalla storia di Romina.

La Power ha mostrato anche un breve spezzone di un film in cui la sorella aveva recitato. C’è da dire che negli ultimi tempi stava male a causa della leucemia. La figlia, che è una bravissima fotografa, ha anche fatto degli scatti alla mamma per avere sempre un ricordo di lei. Romina è sconvolta ma grazie al sostegno di chi la vuole bene, e della stessa Mara, ritroverà la felicità il prima possibile.