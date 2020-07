Tra le coppie di Temptation Island vi è quella formata da Sofia e Alessandro, pronti a mettere alla prova i propri sentimenti.

A partire dal 2 luglio andrà in onda la settima stagione di Temptation Island con al timone Filippo Bisciglia. Tra le coppie vi è quella formata da Sofia e Alessandro, pronti a mettere alla prova il proprio amore.

Sofia e Alessandro a Temptation Island

Nonostante i vari dubbi legati al coronavirus, alla fine anche quest’anno Temptation Island andrà in onda e sono tanti i telespettatori che non vedono l’ora di poter vedere il reality che mette in gioco i sentimenti. A differenza degli anni scorsi, quest’anno vi sono coppie sia vip che nip. Ebbene, proprio tra queste ultime si annovera quella formata da Sofia e Alessandro che, a quanto pare, sono reduci da un periodo non del tutto tranquillo.

Assieme da 4 anni e mezzo, lei ha 30 anni, è divorziata ed è mamma di due figli di 9 e 7 anni. Alessandro, invece, ha 47 anni, è separato e anche lui ha due figli, di 20 e 24 anni. Pur vivendo entrambi a Perugia, al momento non convivono e hanno deciso di partecipare al reality per mostrare la forza del loro sentimento.

A tal proposito, come riportato da Tv, Sorrisi e canzoni, Alessandro ha dichiarato: “Mi auguro che Sofia capisca che Temptation Island è l’ultima occasione che avrà a disposizione”.

A sua volta Sofia ha invece affermato: “Il mio obiettivo è uscire dal programma mano nella mano con Alessandro. Voglio dimostrare che nonostante la nostra storia travagliata e i miei errori, ora abbiamo superato tutto”.