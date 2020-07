Anna Pettinelli e Stefano Macchi stanno ancora insieme? Le news sulla coppia dopo Temptation Island.

Anna Pettinelli e Stefano Macchi oggi sono sempre molto innamorati e rimangono una delle coppie che è riuscita a superare Temptation Island alla grande. L’anno scorso hanno messo a dura prova il loro amore in questo famoso viaggio nei sentimenti, ma alla fine hanno superato tutto e sono usciti insieme dalla trasmissione, più forti che mai.

Macchi aveva avuto una grande simpatia per la tentatrice Cecilia Zagarrigo e la Pettinelli aveva avuto una grande paura di perderlo. L’uomo, alla fine, le ha dimostrato quanto tiene a lei e ad oggi non solo stanno ancora insieme, ma sono ancora più uniti di prima.

Anna Pettinelli e Stefano Macchi oggi

Per Anna Pettinelli l’esperienza a Temptation Island è stata particolarmente difficile, ma tutto è finito per il meglio. La coppia ha voluto ricordare questi momenti in occasione dell’inizio della nuova edizione di Temptation Island. Macchi ha sottolineato di non aver paura che possano riaffiorare dei ricordi, con un’ironica faccia terrorizzata. I due sono riusciti a trovare un equilibrio dopo quell’esperienza così particolare e sono sempre più convinti di voler costruire un futuro importante insieme.





Anna Pettinelli, su Instagram, ha pubblicato una foto di lei e Stefano il giorno della partenza per Temptation Island. Ha scritto: “Noi ce l’abbiamo fatta, ora tocca a voi“, per sostenere le nuove coppie che hanno deciso di intraprendere questa avventura per niente semplice.

La professoressa di Amici e il doppiatore hanno superato pienamente questa prova e, nonostante la differenza di età, sono riusciti ad affrontare ogni difficoltà senza mai dividersi.