Antonino Cannavacciuolo è dimagrito di 29 kg: lo chef ha spiegato come è riuscito a perdere peso e in quanto tempo.

Artista della cucina e conosciuto anche nel mondo televisivo, Antonino Cannavacciuolo è dimagrito di 29 chili. In un’intervista concessa al settimanale Oggi ha spiegato come è riuscito a perdere così tanto peso e in quanto tempo.

Antonino Cannavacciuolo dimagrito: la dieta

Se la sua altezza era già nota (oltre un metro e novanta), sul suo peso c’era un alone di mistero. Ma nel corso del colloquio è stato lui stesso a spiegare di essere arrivato a 155 chili. Una situazione che però gli generava malessere perché ha iniziato a sentirsi stanco e a dormire male. Così tre anni fa ha deciso di comprarsi un tapis roulant.

Una scelta che gli ha consentito di iniziare a fare attività fisica affiancandole un regime alimentare più regolare.

In questo modo, allenandosi e stando attento a ciò che mangiava, è riuscito a perdere 29 chili senza grossi traumi o privazioni. “La mattina faccio camminata veloce e pesi, non seguo una dieta. Sto solo un po’ attento, non mi sono tolto niente. Oggi peso 126-127 chili“, ha affermato. Ogni tre o quattro mesi perde un chilo e così da tempo la bilancia non fa altro che scendere.

Ovviamente questo non gli impedisce di andare a cena con amici o di concedersi qualche sgarro. Se ciò succede, “il giorno dopo insalata, corsa e flessioni“, ha spiegato. Inevitabile dopo un cambiamento del genere il cambio totale del guardaroba: anche nelle prove costumi di Masterchef, se prima andava in onda con una taglia 66, ora indossa una 60.