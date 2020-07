Lucia Bramieri si candida per la nuova edizione del Grande Fratello Vip.

I preparativi per la nuova edizione del Grande Fratello Vip procedono senza sosta. Il reality di Canale 5, infatti, dovrebbe tornare in onda già il prossimo settembre. Proprio in questi giorni, il conduttore Alfonso Signorini, insieme a tutta la sua squadra di autori, stanno provinando gli aspiranti concorrenti del Gf.

Se alcuni nomi sono già stati dati per certi, per altri ancora non si sa nulla. Con molta probabilità, dovrebbero entrare nella casa di Cinecittà sia Elisabetta Gregoraci che la showgirl Flavia Vento. Se il cast sembra ancora essere un cantiere aperto, sono molti i vip che stanno lanciando appelli per entrare nella casa. A questi, nelle ultime ore, si aggiunge anche Lucia Bramieri. La nuora del ben più noto Gino Bramieri, ha lanciato un appello al settimanale Novella 2000.

Chissà se Alfonso Signorini lo prenderà in considerazione.

L’appello di Lucia Bramieri

“Voglio assolutamente fare il Grande Fratello Vip. La mia permanenza al nip è durata troppo poco, solo trentacinque giorni. Il tempo è volato. Anche se ne sono successe di ogni, non sono riuscita ad esprimermi al meglio”. Questo ha dichiarato Lucia Bramieri al settimanale di Roberto Alessi. La Bramieri ha già preso parte alla quindicesima edizione del Grande Fratello, la prima condotta da Barbara d’Urso dopo sedici anni.

Insomma, l’opinionista avrebbe voglia di mettersi nuovamente in gioco. Se avesse la possibilità di entrare nel loft di Cinecittà, per lei sarebbe anche un’occasione per trovare l’uomo della sua vita.

Lucia Bramieri al Gf Vip?

“Quando sono entrata nella casa vivevo ancora nell’anonimato, pur avendo una storia alle spalle. Sono la nuora di Gino Bramieri e molti mi avevano già visto in televisione. Non nascondo che ero contenta, tra l’altro non finirò mai di ringraziare Barbara d’Urso e la produzione per avermi dato quell’opportunità, ma adesso voglio mettermi in gioco veramente.

E perché no. Anche incontrare l’uomo della mia vita”. È difficile che l’appello di Lucia possa essere preso in considerazione, dal momento che, secondo molte fonti, a differenza della scorsa edizione, questa volta non dovrebbero esserci ex concorrenti del reality.