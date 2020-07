Federico Fashion Style malattia: difficoltà per diventare papà

Federico Fashion Stule ha parlato della sua malattia, svelando quanto sia stato difficile diventare papà.

Federico Fashion Style, finito al centro della polemica per il prezzo delle sue bambole, ha voluto parlare della sua malattia, durante un’intervista per il settimanale Chi in cui ha aperto il suo cuore parlando di argomenti molto privati. Il parrucchiere delle star più famoso, protagonista del programma tv “Il salone delle meraviglie“, ha parlato del lungo e difficile percorso per diventare papà.

Il suo desiderio di costruire una famiglia con la compagna Letizia si è realizzato, ma a causa della sua patologia non è stato per niente facile.

Federico Fashion Style malattia

Federico Fashion Style, che ha mostrato anche il suo talento da cantante, ha spiegato di soffrire di una malattia chiamata varicocele e di rientrare nel 20% dei casi in cui questa patologia porta alla sterilità. Per lui è stata una vera sofferenza, ma il desiderio di avere un figlio lo ha spinto a ricorrere all’inseminazione artificiale.

La nascita di sua figlia Sophie Maelle, avvenuta nel 2017, è stata la realizzazione di un sogno inseguito a lungo e reso così complicato dalla malattia. Federico e Letizia hanno affrontato un lungo e travagliato percorso per riuscire a costruire la loro famiglia ma sono riusciti a realizzare il loro sogno.

“Per averla abbiamo fatto l’inseminazione, io sono stato operato per il varicocele, lo racconto sempre perché ci sono tante persone che si vergognano. Io dico: ‘Fatelo, perché è una cosa normale’ e Sophie Maelle è il frutto del mio amore e dell’amore di Letizia” ha spiegato Federico Fashion Style. Sulla sua compagna ha spiegato che lo ha sempre supportata e ha deciso di diventare una parrucchiera per stare di più con lui.

Tutto quello che sta facendo nella sua vita è per rendere sua figlia felice, soprattutto tenendo conto che l’ha desiderata così tanto e ha fatto così tanto per averla.