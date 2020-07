Arisa in costume: la foto conquista i fan

Arisa con una sua foto in costume ha conquistato i fan.

Arisa ha condiviso una foto in costume sul suo profilo Instagram, conquistando tutti i suoi follower. Un costume interno nero che risalta le sue curve e ha fatto innamorare i fan. Rosalba Pippa, che si è confidata a Vieni da Me, si sta godendo dei momenti di vacanza e relax in mezzo alla natura.

La cantante si è concessa una passeggiata domenicale sul fiume in compagnia del fidanzato Lorenzo Zambelli e dei suoi adorati cagnolini. Una piccola avventura in mezzo alla natura che ha voluto condividere nelle sue storie Instagram.

Visualizza questo post su Instagram New post. #rosalbapippa Un post condiviso da Arisa (@arisamusic) in data: 5 Lug 2020 alle ore 10:15 PDT

Arisa in costume

Arisa in costume è un vera e propria bellezza.

La cantante ha ottenuto tantissimi consensi e complimenti per questo scatto condiviso con i suoi follower. In molti hanno sottolineato che si tratta di una donna vera, reale, con tutte le curve al posto giusto, che spesso non siamo abituati a vedere sui social network. La foto in questione è stata scattata durante una domenica speciale in compagnia del fidanzato. Il costume indossato è davvero molto semplice, ma risalta ancora di più la sua bellezza vera.





Arisa, che tempo fa indossava una parrucca, secondo tutti i suoi follower, ha superato alla grande la prova costume. Lo scatto è stato commentato da moltissime persone, che apprezzano la cantante proprio per la sua semplicità e per il suo modo di essere sempre autentica.

Arisa si sta occupando di un progetto musicale molto importante per aiutare la Fondazione Francesca Rava nell’assistenza delle mamme e dei neonati venuti al mondo in questo momento così delicato per il mondo. La bella cantante ha ammesso di voler diventare mamma, anche se ha già 38 anni. Il suo sogno potrebbe realizzarsi presto.