Vieni da Me: Arisa si confessa con le domande al buio

Arisa si confessa a cuore aperto: la cantante ha risposto alle "domande al buio" a proposito di amore, aspetto e lavoro.

Ospite del salotto televisivo di Caterina Balivo a Vieni da Me, Arisa si è raccontata in un’intervista a cuore aperto: la cantante ha parlato del rapporto con la sua immagine, con il pubblico, e di quello con il misterioso fidanzato che sarebbe al suo fianco.

Arisa: le domande al buio

Arisa si è concessa alle domande al buio di Vieni da Me e come prima cosa la cantante ha parlato del rapporto col suo aspetto: in passato spesso è stata criticata dai fan per il suo modo di vestire o di acconciare i capelli, e lei stessa ha affermato che a suo avviso piacerebbe molto di più a certe persone se sfoggiasse un look più “canonico”. “I miei followers mi fanno capire che mi amerebbero molto di più se avessi una bellezza canonica. Alcuni followers di passaggio hanno sempre da dire sul mio aspetto fisico e penalizzo le mie canzoni perché se fossi più attraente, i miei brani avrebbero un riscontro diverso”.





La cantante ha rivelato di quanto sia stato difficile per lei affermarsi come cantante di successo in Italia, e di quando una volta un suo cliente – Arisa lavorava all’epoca in un negozio di parrucchiere – le avrebbe prestato 100 euro con cui lei si recò al provino di Amici (a cui venne però scartata).

Da sempre indipendente e originale, Arisa ha trascorso da sola la quarantena per l’emergenza Coronavirus nella sua casa di Milano, ma ha confessato che al suo fianco ci sarebbe un misterioso fidanzato che ancora non ha voluto presentare al pubblico (per moltissimi anni la cantante è stata legata al suo manager, Lorenzo Zambelli, con cui la relazione sembra che sia naufragata). In passato Arisa non ha negato di sognare il matrimonio e una famiglia tutta sua.