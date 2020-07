Elena Morali pubblica un video privato: Luigi Favoloso senza slip

Elena Morali ha condiviso un video in cui Luigi Favoloso è senza slip.

Elena Morali pubblica un video privato di Luigi Favoloso, in cui il ragazzo si presenta senza slip. La coppia è sempre più unita e la relazione è piena di colpi di scena anche sui social network. Non è la prima volta che i due fanno qualcosa per lasciare senza parole i loro follower, ma questa volta la ragazza sembra aver decisamente esagerato.

Il web si è indignato per quanto accaduto in queste ore, tanto che a rispondere è stata Deianira Marzano. La Morali ha pubblicato un video di Luigi Favoloso in cui è senza slip, inquadrato con tranquillità mentre è completamente nudo.

Elena Morali video privato

Elena Morali e Luigi Favoloso, che presto potrebbero diventare marito e moglie, tornano a far parlare i follower con il loro comportamento sopra le righe. La coppia continua ad andare in giro per il mondo e a soggiornare negli hotel. Dopo una vacanza a Zanzibar i due continuano a rilassarsi e a godersi la loro relazione, condividendo tutto con i propri follower. Il web è sempre pronto ad un loro passo falso, soprattutto dopo quello che è accaduto con le loro ospitate televisive, ma anche sui social danno sempre il meglio di loro.





Con questo video pubblicato sui social Elena Morali ha superato i limiti, tanto che il web si è letteralmente scagliato contro di lei. Nelle immagini condivise Luigi Favoloso è senza slip e questo ha scatenato anche Deianira Marzano e i suoi commenti.

L’influencer ha ricondiviso lo scatto sul suo profilo Instagram, mostrando quanto fosse assurdo quell’atteggiamento. I due hanno continuato con le loro storie Instagram, senza dare una spiegazione per quanto accaduto, nonostante la polemica scatenata dagli utenti.