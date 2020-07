Benedetta Parodi è pronta a raddoppiare i suoi impegni e tornare a La7.

Benedetta Parodi, che svela spesso dettagli privati della sua vita su Instagram, è pronta per il suo ritorno su La7, anche se la conduttrice non lascerà Real Time, ma raddoppierà i suoi impegni e avrà, quindi, una presenza molto più significativa sul piccolo schermo.

Secondo le indiscrezioni di Dagospia, la conduttrice è pronta a tornare con un nuovo cooking show che sicuramente avrà un grande successo. La Parodi sarà presente per la nuova edizione di Bake Off, ma ha anche questo nuovo progetto da portare avanti, ovvero una trasmissione che andrà in onda dal lunedì al venerdì alle 18. Si tratta di una gara culinaria con concorrenti e giudici, che sarà presentata da Benedetta Parodi, che avrà il compito non solo di condurre ma anche di mediare la gara.

Benedetta Parodi torna su La7

Il nuovo programma televisivo prevede 35 puntate, condotto da Benedetta Parodi, che mostrerà anche le sue abilità in cucina. Questo nuovo format probabilmente verrà intitolato Senti chi mangia e sarà a tutti gli effetti una gara.

Benedetta Parodi è pronta per ricominciare e per raddoppiare tutti i suoi impegni, soprattutto dopo che è finita al centro di una polemica a causa di una parmigiana di melanzane, dopo quella che si è scatenata per i ravioli giapponesi. La conduttrice è stata attaccata a causa di questo piatto, in quanto ha consigliato di non mettere melanzane sotto sale ma solo quelle fresche e ha sconsigliato di aggiungere olio nel sugo durante la cottura.





Queste due frasi hanno fatto arrabbiare gli appassionati della ricetta tradizionale che prevede il sale sulle melanzane per eliminare l’acqua in più e l’olio per rendere il sugo più gustoso. Benedetta Parodi ha ignorato tutti i commenti, preferendo concentrarsi sulla sua estate dedicata al relax e ai cambiamenti lavorativi che affronterà a settembre.

La conduttrice ha tanti progetti che andranno presto in porto, per cui si tiene ben lontana da qualsiasi tipo di polemica.