Benedetta Parodi ha mostrato ai fan la ricetta dei suoi ravioli giapponesi, e su Instagram – inaspettatamente – è stata travolta anche da un’ondata di polemiche. La conduttrice non ha risposto ai commenti incriminati, ma la polemica ha fatto indignare diversi utenti.

Benedetta Parodi: la ricetta dei ravioli

Durante la quarantena per l’emergenza Coronavirus Benedetta Parodi ha approfittato della maggior quantità di tempo (da trascorrere obbligatoriamente a casa) per preparare una grande quantità di manicaretti, ma sui social in tanti non hanno gradito quella dei suoi ravioli giapponesi. Il motivo? Qualcuno ha insinuato che la conduttrice avrebbe dovuto “vergognarsi” di mostrare una ricetta proveniente dal Giappone visto che “loro ci hanno portato il virus”. Qualcun altro ha fatto giustamente notare che al malcapitato hater quanto spiacevole e ingiusta fosse tale affermazione (e soprattutto derivata da una grande ignoranza, visto che il Coronavirus ha iniziato a diffondersi prima in Cina e poi nel resto del mondo).

In tanti si sono uniti con commenti polemici al messaggio, che per il momento non pare aver sollevato l’indignazione della celebre conduttrice tv.

Benedetta Parodi ha trascorso la quarantena in famiglia, con suo marito Fabio Caressa, e i suoi tre figli (Matilde, Eleonora e Diego). La conduttrice ha utilizzato i suoi canali social per intimare ai fan di attenersi alle direttive del Governo restando a casa, e ha cercato d’intrattenerli mostrando loro la preparazione di alcuni dei suoi più prelibati manicaretti.