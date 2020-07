Giovanna Civitillo è stata pesantemente criticata sui social per via di una particolare foto: la risposta della soubrette partenopea alle accuse

Come spesso accade a diversi personaggi dello spettacolo, anche una insospettabile come Giovanna Civitillo è finita nel mirino degli haters. La bellissima moglie di Amadeus è infatti rimasta vittima di feroci attacchi sui social, nonostante il suo profilo sia sobrio e assolutamente privo di foto osé o contenuti provocanti.

Nei giorni scorsi, la showgirl napoletana ha pubblicato su Instagram degli scatti da giovane, che ne ricordano il suo passato come ballerina. Proprio uno di essi, che la vede immortalata insieme alla collega e amica Federica Lardo, ha però destato le suddette critiche dopo che la donna ha ricordato la lunga gavetta fatta nel mondo della tv.

Giovanna Civitillo criticata sui social

Dando dunque un’occhiata ai commenti ricevuti da Giovanni Civitillo, uno è stato per esempio: “Che vi amate non c’è dubbio, ma non è che hai fatto tante cose in tv.

La scossa non è fare la ballerina. Le ballerine sono un’altra cosa…”.

La donna è stata poi tacciata di aver avuto fortuna solo grazie alla relazione col popolare conduttore di Rai Uno e non per merito del suo talento. Come mai tanto astio e gelosia nei suoi confronti? A rispondere alle accuse è intervenuto la diretta interessata, che ha strenuamente precisato: “Invece sì che ho fatto la ballerina, e non mi riferisco di certo alla scossa… Se non sa, perché commentare dicendo cose sbagliate (non mi sembra il luogo giusto per pubblicare il curriculum)”.