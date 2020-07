Una foto di gruppo con Al Bano, Loredana Lecciso, Gianni Morandi e la moglie Anna ha scatenato il putiferio sul web: ecco perché

Dopo il lungo periodo di quarantena, Gianni Morandi e la moglie Anna hanno deciso di andare in vacanza nel sud Italia e precisamente nello spettacolare Salento. Proprio qui il cantante è andato a trovare il collega Al Bano nella sua bellissima tenuta di Cellino San Marco, dove vive insieme alla compagna Loredana Lecciso e ai loro figli.

Accolti calorosamente dall’intera famiglia, con l’occasione l’allegro gruppetto ha postato uno scatto che reca la didascalia: “Non c’è Puglia senza Al Bano”.

Al Bano, Lecciso e Morandi sotto accusa

La foto in questione è stata pubblicata sul profilo Instagram di Gianni Morandi e della Lecciso.

Purtroppo però lo scatto non è piaciuto a tutti, tanto che sotto al post sono subito apparsi diversi commenti negativi. Nello specifico molti hanno ritenuto vergognoso che nessuno di loro quattro abbia rispettato le distanze fisiche né indossato le mascherine al fine di contenere il contagio da coronavirus. Per gli utenti del web, dunque, Morandi, Al Bano e le rispettive signore non sono stati un buon esempio.