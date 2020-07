Elettra Lamborghini è tornata a far parlare di sé per un video parecchio "stimolante" pubblicato sui social: ecco di cosa si tratta

Sempre esagerata oltre misura, Elettra Lamborghini è tornata a far parlare di sé per via di una IG Stories davvero particolare. Nell’ultimo contenuto apparso sul social network, la belle ereditiera è infatti apparsa sdraiata su un lettino mentre si dedicava a una specifica cura del corpo…

ovverosia quella del suo lato B. Con una radiofrequenza ben calibrata, la performer bolognese, riconoscibile dall’inconfondibile tatuaggio maculato sul gluteo, si è lasciata di fatto coccolare dall’elettrostimolatore che viaggiava indisturbato sulla sua pelle.

Visualizza questo post su Instagram Vogliamo fuggire e aprire un bar solo mojito?! Dico?! 🏝 #LaIsla Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettramiuralamborghini) in data: 27 Giu 2020 alle ore 10:36 PDT

I fan più attenti hanno però notato anche un altro particolare.

Ossia le mutandine o presunte tali, per le quali si intravede solo un filo con delle perline dorate e un piccolo rettangolo di tela a coprire appena quello che non è concesso far vedere. Ancora una volta no-limits, il video parecchio “stimolante” di Elettra Lamborghini ha ovviamente ricevuto un sacco di commenti, tra i quali una valanga di comprensibili like!





Nel mentre, la cantante sta raccogliendo i frutti della sua nuova hit estiva La Isla insieme alla collega Giusy Ferreri.