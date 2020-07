Massimo Boldi, fine della storia con Irene: le parole dell’attore

Massimo Boldi e Irene Fornaciari si sono lasciati. Le parole dell'attore.

Massimo Boldi ha annunciato la fine della storia con Irene Fornaciari. I due, nonostante poco tempo fa si siano presentati a Domenica In, parlando addirittura di un possibile matrimonio, non sono più una coppia. L’attore, che ha 74 anni, ha lasciato la sua compagna Irene, che ha 34 anni meno di lui.

Boldi ha spiegato, in un’intervista al settimanale Oggi, di aver preso questa decisione importante perché il ricordo della moglie Marisa, a cui lui era molto legato, continua a tornare e non gli permette di vivere in modo sereno nuove relazioni.

Visualizza questo post su Instagram I Due Monelli Un post condiviso da Massimo Boldi Original (@massimoboldi) in data: 5 Mar 2020 alle ore 2:59 PST

Massimo Boldi e Irene si sono lasciati

Massimo Boldi e Irene Fornaciari non sono più una coppia. Sembra un improvviso colpo di scena, ma in realtà probabilmente l’attore stava valutando questa ipotesi da diverso tempo. Boldi ha spiegato di aver lasciato Irene per una questione di onestà, visto che il pensiero della moglie è sempre forte dentro di lui. La coppia è rimasta in ottimi rapporti e lo stesso attore ha spiegato di aver realmente pensato di poter sposare la Fornaciari, tanto che aveva comprato una casa a Lucca per poterle stare più vicino.





Massimo Boldi, pronto per un nuovo cinepanettone, ha spiegato di aver poi pensato che fare un passo così importante sarebbe stato un gesto egoista. Ha preferito chiudere la relazione, come atto di onestà, sulla base del sentimento che lo lega alla moglie Marisa, scomparsa anni fa.

L’attore ha spiegato che in ogni donna che incontra cerca sempre Marisa, ma che la ritrova solo guardando le sue figlie. Averla amata così tanto è stato “un dono, ma mi condanna a vivere nella continua nostalgia” ha spiegato l’attore.