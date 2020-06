Massimo Boldi e Christian De Sica torneranno presto in coppia sul grande schermo con un nuovo film di Natale: le riprese dovrebbero iniziare a luglio

Massimo Boldi e Christian De Sica si stanno preparando per tornare sul grande schermo. A rendere ufficiale la notizia è una pagina di fan vicina alla popolare coppia artistica, che ha annunciato il ritorno del duo comico sul set di un nuovo film.

Boldi e De Sica sarebbero dunque alle prese con i preparativi per il loro nuovo cinepanettone, le cui registrazioni sarebbero fissate per l’inizio di luglio. Poi i due sbarcheranno al cinema il prossimo Natale 2020, in quello che dovrebbe essere un nuovo capitolo della fortunata saga di film natalizi. Se il titolo del progetto resta per il momento ancora ignoto, i diretti protagonisti appaiono entusiasti della novità.

Boldi-De Sica: l’annuncio sui social

La notizia del nuovo film di Natale di Massimo Boldi e Christian De Sica è stata data, come detto, da una fanpage su Facebook e Instagram. Ad ogni modo, sono poi stati gli stessi attori a riportare la news sui loro canali social. Boldi ha corredato il post con la didascalia “Amici per sempre”, frase che ricorda il titolo del loro ultimo film insieme del 2018.

Anche De Sica ha poi indirettamente confermato l’indiscrezione, riportando su Instagram la bella novità. Dopo un decennio di separazione artistica, i due tornarono proprio due anni fa a recitare insieme nella commedia “Amici come prima”.