Massimo Boldi si è scagliato contro il governo Conte accusandolo di essere colpevole di danni psicologici all'umanità.

Dure parole quelle di Massimo Boldi contro il governo italiano: l’attore non ha approvato la gestione dell’emergenza coronavirus sostenendo che l’esecutivo abbia causato danni psicologici all’umanità e che per questo debba andare a casa il prima possibile.

Massimo Boldi contro il governo

Sono tanti gli esponenti del mondo dello spettacolo che, di fronte all’assenza di certezze per il futuro e norme impossibili da rispettare per una buona riuscita del lavoro, hanno preso posizione contro l’attuale maggioranza. Tanto più dopo le parole pronunciate dal Premier Conte durante la conferenza stampa in cui ha parlato di “artisti che ci fanno tanto ridere e appassionare“, frase che gran parte degli attori e dei cantanti italiani ha mal digerito.

Tra questi proprio l’attore comico che non ha mancato di esplicitare il suo malcontento affermando che “questo governo deve andare a casa il più presto possibile per limitare i danni psicologicamente causati all’umanità“. Il post, condiviso su Twitter, è in poco tempo diventato virale superando i 3.000 like e 650 commenti.

Non è la prima volta che Boldi si esprime in questi termini contro l’esecutivo. Già nei giorni precedenti aveva lamentato come ess avesse promesso decine di miliardi per finanziare imprese, famiglie e lavoratori ma che di essi “nessuno ha visto un euro“. O ancora a metà aprile aveva definito il governo debolissimo e “costruito con i voti del Gratta&Vinci“. Aveva inoltre condiviso un post di Franco Bechis che aveva parlato di violazione della Costituzione di fronte alla decisione di vietare le funzioni religiose nonostante l’apertura di gran parte del sistema produttivo.