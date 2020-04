In una diretta a Domenica In, Christian De Sica ha lanciato un accorato appello al Governo per sostenere anche chi lavora nel mondo dello spettacolo

Dopo Tiziano Ferro, Fiorella Mannoia e Laura Pausini, che hanno chiesto al Governo novità in merito al futuro di concerti e tour, è ora la volta anche degli attori. Nella fattispecie Christian De Sica ha approfittato di un collegamento con Domenica In per lanciare un appello alle autorità italiane. Il suo è stato un richiamo a non dimenticare gli artisti e chi lavora nel mondo dello spettacolo, tutte persone ferme da circa 2 mesi a causa del Coronavirus. In questo periodo anche De Sica era atteso sul set di un nuovo film, ma tutto è stato rimandato per via dell’emergenza sanitaria.

Christian De Sica: lo sfogo in tv

“Mi sono fatto crescere la barba perché devo girare un film con Alessandro Siani. Le riprese dovevano iniziare ad aprile, ma sono saltate.

Spero si possa girare quest’estate”. Christian De Sica ha poi precisato che si tratta di un cinepanettone, dove lui impersona Babbo Natale. Questa è del resto la seconda volta che i due attori collaborano. Già nel 2013 girarono insieme Il principe abusivo, film che segnò l’esordio alla regia di Siani.

Subito dopo aver parlato della nuova pellicola, De Sica ha così rivolto il suo appello al Governo: “Invito a pensare anche a noi gente del mondo dello spettacolo. Se ci fermiamo è un macello. Speriamo che si possa riprendere il più presto possibile, perché oltre da noi ci sono tante persone che lavorano dietro le quinte”. Il popolare interprete ha infine mosso una critica all’eccessiva enfasi con cui si parla del Covid-19 in televisione: “Parlano troppe persone, non si capisce niente.

Dovrebbe parlare il ministro della Sanità e farci capire cosa succede. Bisogna fare un po’ di chiarezza, perché la gente è in ansia e c’è confusione”.