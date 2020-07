Giovanna Abate condivide un messaggio misterioso che fa capire che pensa ancora a Sammy.

Giovanna Abate pensa ancora a Sammy e lo fa capire con un messaggio misterioso. Tanti fan continuano a chiedersi se la rottura è definitiva o se ci sono ancora delle speranze di rivederli insieme. Nessuno dei due ha voluto rilasciare delle dichiarazioni chiare riguardo questa separazione e nessuna indiscrezione ha parlato di un riavvicinamento.

Un messaggio misterioso della ex tronista ha fatto ben sperare, perché sembra proprio che la ragazza stia ancora pensando a Sammy. La loro storia è finita ancora prima di decollare veramente, ma non tutti sono convinti che sia davvero la fine.

Giovanna Abate pensa a Sammy

Un utente ha chiesto a Giovanna Abate, che potrebbe aver baciato un altro uomo, se è meglio seguire il proprio cuore o la propria testa e l’ex tronista ha risposto in un modo così diretto e profondo che in molti hanno pensato volesse riferirsi proprio a Sammy Hassan. “Chi dà troppo retta al cuore rischia di perdere la testa ma chi ascolta sempre la testa rischia di perdere il battito” sono state le parole della Abate.

Nessuno sa perché i due si siano allontanati così presto, ma in molti ora sperano che Sammy faccia un passo avanti dopo questo messaggio.

Non è chiaro se i due abbiano deciso di non parlarne perché stanno ancora valutando la situazione oppure perché la chiusura è definitiva. I fan, visto che la loro storia è nata davanti alla telecamere, speravano in un chiarimento, ma per il momento entrambi sono rimasti in silenzio. Su Instagram Giovanna, che ha già mandato delle frecciate a Sammy, ha risposto ad altre domande, svelando il suo desiderio di maternità e di non essersi mai rifatta, pur essendo d’accordo alla chirurgia estetica.

Quelle parole erano un messaggio per Sammy?