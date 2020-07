Lo scatto bollente di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez trovano sempre il modo per far parlare di se. Gli ex concorrenti della seconda edizione del Grande Fratello Vip, hanno mandato in estasi Instagram con una foto molto particolare. L’amore tra i due è davvero molto forte.

La passione che li unisce è più accesa che mai. I due fidanzati, che in autunno festeggeranno tre anni, si sono fatti fotografare in bianco e nero. Da un lato dello scatto c’è Cecilia, dall’altro Ignazio. La sorella di Belen indossa una giacca slacciata senza nulla sotto e un paio di pantaloni dal taglio maschile. Ha uno sguardo malizioso, pensando evidentemente al suo Moser, e ha il pollice infilato nella cintura.

Il figlio del ciclista Francesco Moser, invece, è stato fotografato completamente nudo, senza alcun vestito. Ha solamente due braccialetti. Il ragazzo ha lo sguardo rivolto verso la sua ragazza e mostra all’obiettivo del fotografo parte del suo lato B.





Lo scatto sexy di Ignazio e Cecilia

Con lo scatto pubblicato da Ignazio e Cecilia, è come se, forse una delle poche volte, ci sia uno scambio di ruoli fotografici rispetto a quelli a cui si è da sempre abituati. Questa volta, invece, l’uomo è nudo e la donna è parzialmente vestita. Appena pubblicata la foto, i fan della coppia sono andati in visibilio. Lo scatto ha subito fatto incetta di like e di commenti. Molto romantico anche il commento pubblicato sotto lo scatto.

“Il tuo nudo corpo dovrebbe appartenere solo a chi amerà la tua nuda anima”, ha scritto la Rodriguez sul suo profilo Instagram.

L’amore tra i modelli

La stessa foto è stata poi postata anche da Ignazio Moser. “Alle anime nude non importa dei vestiti” ha scritto il modello. Molti sono stati i commenti di apprezzamento per la coppia. Tanti hanno fatto i complimenti al fisico di Ignazio e al blazer vedo non vedo della giovane Rodriguez.

Quello tra i due influencer è un amore vero e sincero. Hanno anche trascorso il periodo della quarantena insieme, in Trentino, presso la casa di Moser.