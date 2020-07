Giulia Michelini in una nuova fiction per Rai1: i dettagli

Secondo i rumor in circolazione Giulia Michelini potrebbe presto tornare in tv.

Dopo che per anni ha rivestito il ruolo di Rosy Abate riscuotendo consensi entusiastici, sembra che Giulia Michelini possa presto ricoprire un nuovo importante ruolo per una fiction in onda su Rai1.

Giulia Michelini: la nuova fiction

Secondo indiscrezioni presto potrebbero esserci importanti novità per l’amatissima attrice Giulia Michelini: la Rai sarebbe a lavoro per far sì che l’attrice sia protagonista di una nuova fiction.

Dopo anni in cui ha vestito i panni di Rosy Abate l’attrice ha rivelato di essere alla ricerca di nuove esperienze, e intanto circola la voce sulla possibilità che venga realizzato un presule sul personaggio (interpretato però da un’altra attrice).



Giulia Michelini ha esordito giovanissima in Distretto di Polizia. A 19 anni è diventata madre di suo figlio, Giulio Cosimo, avuto dalla relazione con Giorgio Cerasuolo. Esclusa una relazione avuta con il collega attore Giorgio Pasotti (nel 2008) l’attrice ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata. Per oltre 10 anni la Michelini ha indossato i panni di Rosy Abate e a tal proposito ha affermato che dopo la fine della serie si sarebbe presa una pausa dalla recitazione per dedicarsi completamente a suo figlio: “Mi dedicherò all’entrata in quarta ginnasio di mio figlio che per adesso è la cosa sulla quale mi devo focalizzare.

Al lavoro non ci penso”, aveva dichiarato. Per il momento quali siano i progetti della Rai in serbo per lei non è dato sapere, quel che è certo è che i suoi numerosissimi fan non vedono l’ora di vederla presto di nuovo in tv.