Giovanna Abate, lo sfogo: “Ho perso 10 anni di vita”

Giovanna Abate non ha nascosto la sua paura ai fan, e ha confessato cosa sarebbe accaduto in sua assenza.

L’ex protagonista di Uomini e Donne Giovanna Abate condivide di tutto con i fan sui social, e infatti non ha mancato neanche di raccontare attraverso le sue stories un episodio che l’avrebbe fatta molto spaventare durante queste giornate estive.

Giovanna Abate: lo sfogo

A quanto rivelato da Giovanna Abate via social improvvisamente l’ex protagonista di Uomini e Donne si sarebbe ritrovata sola in casa senza chiavi della macchina (e anch’essa sarebbe risultata assente). Avendo creduto di esser stata vittima di un furto avrebbe allertato amici e familiari, per poi scoprire infine che l’auto l’avesse presa suo padre. “Ho perso 10 anni di vita”, ha raccontato Giovanna nell’epilogo della vicenda che, per fortuna, si è conclusa nel migliore dei modi.





Di recente la bella tronista era uscita dal trono over con Sammy Hassan, che insieme a Davide Basolo e Alessandro Graziani aveva provato a conquistare il suo cuore. Come un fulmine a ciel sereno la relazione tra i due si è conclusa e mentre Giovanna è stata avvistata a baciare un altro, Sammy non ha detto una parola in merito alla loro inaspettata rottura.

In tanti pensano che già a settembre l’ex coppia si recherà a Uomini e Donne per spiegare i motivi che l’abbiano portati a decidere di separarsi, ma intanto sui social continua ad alimentarsi la curiosità dei fan in merito ai motivi dietro la rottura. Giovanna avrà già in serbo un nuovo amore? Per il momento sui social dell’ex tronista tutto tace.