Ritorno di fiamma in vista tra Alessandra Celentano e il suo ex marito? Le foto sembrano cancellare ogni dubbio.

L’inflessibile insegnante di Amici Alessandra Celentano qualche giorno fa ha condiviso via social uno scatto in cui è ritratta sorridente accanto al marito, Angelo Trementozzi. Significa che i due sono tornati insieme?

Alessandra Celentano e l’ex marito: la foto

Da settimane circolano rumor a proposito di un presunto ritorno di fiamma tra Alessandra Celentano e il suo ex marito, Angelo Trementozzi. Ad alimentare ancora di più le indiscrezioni in circolazione sarebbe stato uno scatto pubblicato dall’insegnante di Amici via social, e dove si vedono lei e il marito sorridere all’obiettivo: “mariti, mogli, congiunti”, ha scritto la ballerina nella didascalia al post. Sarà la prova definitiva che lei e il marito siano finalmente tornati insieme?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Celentano (@alessandra.celentano) in data: 12 Lug 2020 alle ore 1:54 PDT

Per il momento sulla questione non vi è stata nessuna conferma, ma in tanti credono che stavolta tra l’insegnante di Amici e suo marito si sia riaccesa la passione. In passato è stata la stessa Alessandra Celentano a spiegare di aver mantenuto con lui un ottimo rapporto:

“Io oggi non mi definisco zitella, ora sono single. Io e mio marito siamo rimasti in ottimi rapporti. Mi sono sposata abbastanza grande, non mi aspettavo la separazione.

Ma allo stesso tempo sono molto fatalista, cerco di prendere il lato positivo delle cose che vanno come devono andare. Ho la fortuna di riuscire a stare bene da sola. Se succederà qualcosa di bello, bene, se no pazienza”, aveva confessato.