Maria De Filippi continua con Amici e svela il gesto di Pier Silvio Berlusconi.

Maria De Filippi continua con Amici, il talent show che aiuta i ragazzi ad affermarsi nel mondo del canto e della danza. Queste ultime edizioni sono state molto intense, ma purtroppo gli ascolti sono stati abbastanza bassi. Nonostante Amici sia ormai un’abitudine annuale, i telespettatori hanno iniziato a smettere di guardarlo.

Anche le edizioni speciali, come Amici Celebrities e Amici Speciali, non sono andate troppo bene, a causa anche dei cambiamenti dovuti al Coronavirus. Nonostante questo la conduttrice ha deciso che continuerà a portare avanti la trasmissione e si è confidata con il settimanale Oggi.

Maria De Filippi è pronta a portare avanti il suo talent show. La conduttrice ha svelato quale è stato il gesto che ha fatto Pier Silvio Berlusconi nei suoi confronti.

“Pier Silvio Berlusconi mi ha lasciato libera di decidere, ma sapevo che se non avessi fatto Amici sarebbe stato un casino per la pubblicità, e io l’ho fatto” ha spiegato la De Filippi, sottolineando quanta fiducia ci sia nel gesto di Berlusconi, che le ha lasciato la possibilità di scegliere.

Amici andrà avanti, nonostante gli ascolti piuttosto bassi, ma probabilmente non vedremo altre edizioni di Amici Speciali, in cui la conduttrice si è divertita con gli scherzi a Sabrina Ferilli. La De Filippi ha anche parlato di suo marito durante l’intervista, spiegando che Maurizio Costanzo è una persona molto calma, equilibrata, che non perde mai le staffe, al contrario di lei. La conduttrice ha una grande ammirazione per il marito, tanto da aver ammesso di voler essere come lui e di voler prendere le delusioni nello stesso identico modo in cui le prende lui.