Elisa Isoardi ha ridestato la curiosità dei follower con una strana didascalia comparsa sotto a una foto: chi è l'uomo in sua compagnia?

Da poco conclusa la sua esperienza a La Prova del Cuoco su Rai Uno, su Elisa Isoardi vige ancora il mistero in merito al suo futuro professionale. Pur con la certezza che sarà chiamata presto alla conduzione di qualche nuovo programma televisivo, non è tuttavia certo che ciò accada sempre sulla tv di Stato.

Potrebbe infatti succedere che la ex compagna di Matteo Salvini venga contattata anche da altre emittenti televisive, mentre nel contempo le congetture si fanno sempre più corpose.

Visualizza questo post su Instagram Io e lui #forever @marianosabatelli1970 Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi) in data: 14 Lug 2020 alle ore 9:59 PDT

Dopo la fine della storia con il leder della Lega, molti sono stati anche i gossip in merito alla vita sentimentale della bella presentatrice.

Di recente Elisa Isoardi ha peraltro riacceso la fantasia dei fan con uno scatto postato su Instagram dove appare in compagnia di un uomo. Sotto di esso la donna ha scritto “Io e lui forever”: chi è dunque il misterioso compagno che appare nella foto insieme a lei?

Elisa Isoardi in dolce compagnia

Si tratta di Mariano Sabatelli, noto hairstylist e make up artist, quindi i due sono probabilmente apparsi insieme per lavoro.

Anche sul profilo Instagram del professionista si trovano del resto molti scatti dei suoi lavori con modelle, attrici e volti noti dello spettacolo in generale. Che sia un uomo sicuramente affascinante non vi è dubbio, ma pare ad ogni modo che tra Mariano e la simpatica Elisa ci sia solo un rapporto di tipo professionale. Non resta dunque che attendere nuove buone per conoscere ulteriori dettagli sulle questioni di cuore della frizzante conduttrice piemontese.