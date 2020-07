Elettra Lamborghini ha fatto una clamorosa scoperta in albergo che l'ha lasciata totalmente esterrefatta: ecco di cosa si tratta

Elettra Lamborghini è diventata una delle Vip nostrane maggiormente apprezzate, con quasi 6 milioni di follower solo su Instagram da ogni parte del mondo. Eppure chi la segue con assiduità sa bene come la bella ereditiera sia in realtà una ragazza normale, molto spontanea e simpatica, per nulla montata dal successo.

La performer bolognese ama del resto condividere con i suoi fan diversi momenti della sua quotidianità, proprio come è successo poche ore fa secondo quanto immortalato in una sua Ig Stories.

La cantante emiliana ha di fatto scoperto un kit a dir poco non convenzionale nella camera d’albergo in cui si trovava ad alloggiare.

“Abbiamo trovato un kit sessuale, che comprende due preservativi, un vibratore, un gel eccitante per le donne e una mutanda”. Elettra Lamborghini ha così descritto il singolare equipaggiamento presenza nella stanza, evidentemente colpita da tanta attenzione riservata al piacere sessuale. A seguito di ciò, l’artista ha poi condiviso con i fan alcuni video dove appariva nuda nella vasca da bagno cantando come chiunque altro farebbe sotto la doccia.