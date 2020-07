Giovanna Abate ha subito un drastico calo di fan sui social per via di un preciso atteggiamento che ha deluso le aspettative di molti

Giovanna Abate è sicuramente una delle protagoniste più seguite dell’appena conclusa stagione di Uomini e Donne. Tuttavia la giovane sta subendo un drastico calo di follower per via di un suo preciso atteggiamento. Quando il dating show di Canale 5 è volto al termine, il suo account aveva iniziato immediatamente a guadagnare migliaia di iscritti.

Molti erano infatti curiosi di scoprire come sarebbe continuata la storia tra la bella romana e Sammy Hassan.

Giovanna Abate: fan delusi

Le aspettative dei fan sono però state amaramente deluse, principalmente per via di una decisione presa da entrambi i protagonisti. Sammy e Giovanna hanno infatti deciso di intraprendere la strada del silenzio, non raccontando minimamente quello che è accaduto fra loro. I due portano avanti le loro vite social come se nulla fosse successo e questo modo di fare ha indispettito non poco i fan della coppia.

Per questo motivo, come come immediata risposta, hanno rimosso il "segui" dai profili dell'ex tronista e dell'ex corteggiatore.





Il crollo dei follower sul profilo di Giovanna Abate è stato decisamente consistente. Oltre 2000 iscritti si sono di fatto persi nel giro delle ultime ore.

Da 600mila di prima, al momento in cui scriviamo la romana conta un seguito di 598mila ammiratori, che potrebbero presto diminuire ancora in pochi giorni. Anche la sempre informata influencer Deianira Marzano ha notato questo strano deperimento, intervenendo di conseguenza con un suo personale commento.