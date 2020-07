Un video pubblicato sui social ha fatto credere ai fan che Sammy Hassan è tornato con la ex moglie.

Sammy Hassan, l’ex corteggiatore di Giovanna Abate a “Uomini e Donne” è finito ancora una volta sotto i riflettori del gossip: un video pubblicato dal ragazzo sui social ha, infatti, fatto intendere ai suoi fan di essere tornato con la moglie.

SammY Hassan è tornato con la moglie?

Nel video in questione in tanti hanno sentito la voce della donna e ciò dimostrerebbe il ritorno di fiamma fra l’ex corteggiatore e la moglie. Addirittura, qualcuno ipotizza che i due non si siano mai lasciati. Dopo la fine di “Uomini e Donne”, Giovanna Abate e Sammy hanno iniziato a comportarsi in maniera strana. I due sono apparsi poco sui social e qualche post ha fatto capire che la loro conoscenza fosse finita.

Nessuno dei due si è mai espresso chiaramente sulla vicenda, ma sui social sta cominciando a emergere qualche dettaglio. Per esempio, si è diffusa la voce che Sammy Hassan sia tornato con la sua ex moglie. Il ragazzo, infatti, non ha mai nascosto di essere stato sposato e che da quella relazione è diventato papà del piccolo Cristian. Già in passato erano trapelate voci di questo tipo, ma stavolta la situazione appare inequivocabile.





Le ipotesi dei fan

Alcuni fan hanno contattato Deianira Marzano per comunicarle che in alcune IG Stories dell’ex corteggiatore si sentisse la voce della sua ex moglie. Ciò certificherebbe, quindi, il ritorno di fiamma fra i due. Sammy, però, non si è mai espresso su ciò, cosa che ha fatto intendere a molti che la sua sia soltanto una strategia atta non perdere follower.

Altri, invece, ipotizzano che il ragazzo non abbia mai lasciato davvero sua moglie e abbia partecipato al programma della De Filippi esclusivamente per soldi. In effetti, dopo “Uomini e Donne”, Sammy si è occupato del lancio della sua nuova collezione di magliette targate “My Friends”. Il tempismo di tale azione sembra non lasciare spazio ad incertezze, sebbene, per il momento, Hassan non abbia confermato, né smentito questo genere di pettegolezzi.