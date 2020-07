Aurora Ramazzotti ha confessato su Instagram tutta la sua disperazione.

Aurora Ramazzotti è disperata e ne ha parlato su Instagram con tutti i suoi follower. La figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti è sempre sorridente e anche durante la disperazione riesce a regalare dei grandi sorrisi. La ragazza è solare proprio come la sua mamma ed è molto amata dai follower anche per via della sua grande naturalezza e del suo modo di rivolgersi alle persone sempre piena di entusiasmo e di semplicità.

In questa occasione Aurora ha parlato dei suoi capelli bianchi e di una puntura di zanzara che la tormenta.

Aurora Ramazzotti è disperata

Aurora Ramazzotti, inviata di Adriana Volpe, con il suo modo sempre ironico e simpatico, ha spiegato di essere letteralmente sconvolta durante un’uscita serale con i suoi amici. La ragazza durante il giorno era stata dal parrucchiere, non prima di mostrare ai suoi follower i capelli bianchi che le erano spuntati.

Dopo aver sistemato i suoi capelli ha deciso di andare a cena con gli amici e proprio in questa circostanza ha fatto un divertente annuncio a tutti i suoi follower. La ragazza è stata punta da una zanzara sulla fronte e il segno le ha rovinato il look.

Non stiamo parlando di una semplice puntura di zanzara, ma di un grande ponfo particolarmente gonfio sulla fronte. Aurora Ramazzotti ha spiegato che non solo è abbastanza brutto da vedere, ma le porta un prurito davvero incredibile. Secondo lei è un segno del destino per non farla uscire, ma anche in questa occasione è riuscita a far divertire tutti. Aurora, che ha mostrato un corpo perfetto, è sempre pronta a coinvolgere i suoi fan nella sua vita quotidiana, anche quando ci sono questi piccoli e fastidiosi ostacoli.

Ovviamente senza mai perdere il sorriso.