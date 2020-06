Aurora Ramazzotti tornerà presto in televisione come inviata del nuovo programma di Adriana Volpe insieme a Flora Canto

Aurora Ramazzotti tornerà presto in tv a Ogni Mattina, il nuovo show di Adriana Volpe su Tv 8 a partire dal prossimo 29 giugno. La nota figlia d’arte di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sarà di fatto una delle inviate della trasmissione, girando l’Italia da Nord a Sud.

Il suo impegno consisterà nel raccontare le storie di personaggi famosi e non, mentre l’altra inviata sarà Flora Canto, attrice e conduttrice nonché compagna di Enrico Brignano, che avevamo conosciuto meglio qualche tempo fa a Tale e Quale Show di Carlo Conti.

Ogni Mattina è dunque il nuovo format di TV 8 che sarà condotto da Adriana Volpe in collaborazione con Alessio Viola, noto giornalista di Sky Tg24. Il programma sarà in onda tutte le mattine, dalle 10 alle 14, e tratterà argomenti di attualità ma anche temi più leggeri di intrattenimento e spettacolo. Si tratta dunque di una grande svolta per la Volpe, soprattutto dopo la sua apprezzata partecipazione al Grande Fratello Vip 4.