Elena Santarelli ha di recente risposto ad un utente in merito ad una domanda sul suo seno. Ecco cosa è successo

Particolarmente seguita sui social, Elena Santarelli ama spesso condividere momenti della propria quotidianità con i propri follower. Proprio attraverso una story di Instagram, la showgirl ha di recente risposto ad un utente in merito ad una domanda sul suo seno.

La risposta di Elena Santarelli

“Il seno è naturale? Nell’ultimo post wow … cioè è tuo?”, ha chiesto un utente. Immediata e diretta la risposta di Elena Santarelli, che a tal proposito ha risposto: “Il seno naturale o no è comunque mio, perché le protesi sono di mia proprietà. L’ultimo intervento lo ha realizzato Nicola Fierro. Diffidate da chi vi promette “durerà per sempre” prima o poi scendono anche queste e le gomme vanno cambiate come le gomme dell’auto“.

D’altronde non è la prima volta che la Santarelli parla del suo décolleté. Qualche tempo fa, ad esempio, nel corso di un’intervista rilasciata a Visto aveva dichiarato: “Essermi rifatta il décolleté è stata la mia fortuna. Se non me lo fossi rifatto col cavolo che sarei riuscita, per esempio, a fare il calendario di “Max”. Molte colleghe parlano di nudi artistici e in parte può essere anche vero perché il fotografo è sempre un super professionista, ma se non hai due tette come si deve, nessuno te lo sa fare”.





Ma non solo, qualche tempo fa, sempre tramite social, ad un utente che le faceva i complimenti per il décolleté, la showgirl ha risposto: “Per quelle devi fare i complimenti al mio chirurgo estetico“.