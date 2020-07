Ambra Angiolini, la nota attrice romana ed ex compagna di Francesco Renga, è apparsa sui social in costume trasparente incantando i fan.

L’estate è iniziata anche per i vip e proprio Ambra Angiolini, la famosa attrice romana, è apparsa sui social indossando un costume trasparente particolarmente sexy. Gli scatti hanno mandato in delirio i fan della 43enne.

Ambra Angiolini in costume trasparente

Gli scatti della bellissima Ambra Angiolini apparsi su Instagram parlano chiaro: sarà perché vuole lasciarsi alle spalle il periodo difficile appena passato o perché si sente più sensuale, l’ex compagna di Francesco Renga sembra proprio abbia voluto cambiare look per la bella stagione.

Sebbene Ambra Angiolini preferisca postare fotografie solo di tanto in tanto, non ha resistito alla tentazione di condividere una piccola parte della sua quotidianità. Negli scatti in questione, l’attrice sembra essere su una barca sfoggiando un inedito look balneare che ha fatto impazzire i fan. Ha infatti indossato un costume interno in total black con lo scollo all’americana e delle trasparenze audaci sia sul décolleté che sulla pancia.





Le frasi di Ambra

Per completare il tutto, Ambra ha voluto scegliere degli occhiali da sole neri grossi e scuri, dei bracciali d’argento sottili e ha poi tenuto i capelli sciolti e lisci. Nella didascalia ha scritto la seguente frase: “Premio ‘Er posa 2020’ con giro a sinistra”, riferendosi alla posa plastica da modella assunta per lo scatto.

La cosa che tutti hanno notato è che Ambra ha avuto una svolta di stile super sexy per l’estate. Se di solito appare in pubblico solo con look griffati, sofisticati e bon-ton, adesso non ha esitato a sfoggiare il suo lato più provocante, rivelando la silhouette da urlo.