Le news su Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri svelano grandi progetti in vista, soprattutto dopo il difficile periodo del lockdown.

Le news su Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri promettono bene. La coppia è sempre più innamorata e i due sono così legati da iniziare a fare dei progetti molto importanti. Dopo un periodo molto difficile durante la quarantena, in cui Ambra era bloccata a Brescia, che è stata una delle città più colpite dal Coronavirus, la coppia è tornata ad essere quella di prima, con tanti progetti in comune e tanta voglia di stare insieme.

A svelare nuovi dettagli sulla storia d’amore tra Ambra e Allegri è stato il settimanale Chi, che ha parlato anche del loro futuro.

News su Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri

Il settimanale Chi ha svelato i nuovi progetti di Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri. La coppia per il momento vive lontana e questo rende la relazione un po’ complicata. Entrambi sono molto impegnati nel loro lavoro, che li porta spesso lontani, per questo è difficile riuscire a trovare una casa che possa essere un punto di riferimento per tutti e due.

Il desiderio di andare a vivere insieme, però, esiste ed è anche molto forte. Devono solo riuscire a trovare il perfetto nido d’amore.

Voci insistenti continuano a parlare del corteggiamento del Manchester United nei confronti di Massimiliano Allegri. Se questa notizia dovesse essere confermata, il problema della distanza diventerebbe ancora più grande.

Matrimonio in vista?

La lontananza potrebbe essere uno dei motivi per cui non si è ancora parlato di fiori d’arancio. In diverse occasioni Allegri ha fatto ironia su questo argomento, e per il momento non ci sono nozze in vista ma rientrano molto probabilmente nei progetti futuri.