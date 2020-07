Mara Venier scherza con Pierluigi Diaco: “Stasera conduco io”.

Pierluigi Diaco conduce ogni giorno, su Rai 1, il suo programma Io e Te. Il conduttore della Rai, da varie settimane, è al centro di varie polemiche a causa di alcuni suoi atteggiamenti con gli ospiti in studio. Sul web, infatti, ha fatto scalpore la sua uscita: “Vuoi condurre tu?”.

In molti si sono schierati contro Diaco mentre altri, invece, continuano a sostenerlo. Nolente o volante Pierluigi con il suo programma fa discutere sia in positivo che in negativo. Nelle ultime ore, un video del conduttore sta facendo il giro del web. Autrice è una sua storica amica, Mara Venier, la conduttrice di Domenica In.

Visualizza questo post su Instagram È arrivata la replica 😂✈️😷 Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano) in data: 3 Lug 2020 alle ore 5:35 PDT

Visualizza questo post su Instagram NON CE LA FACCIO 😷 Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano) in data: 1 Lug 2020 alle ore 8:31 PDT

La battuta di Mara Venier

Pierluigi Diaco era ospite a casa di Mara Venier. Insieme ad altri amici e al marito di lei, Nicola Carraro, stavano facendo un’ottima cena nel terrazzo, con una vista spettacolare, di Mara. Pierluigi Diaco e Mara Venier sono da sempre grandi amici. Tra loro due l’ironia è sempre all’ordine del giorno. Proprio per questo motivo, la Zia si è divertita a punzecchiare il suo ospite con alcune battute.

Inevitabile era il riferimento alle polemiche mediatiche scatenatesi sul web in queste settimane. “Diaco stasera conduco io”. Così ha detto zia Mara.

L’ironia di Mara e di Pierluigi

Il conduttore di Io e Te non si è di certo tirato indietro e ha subito colto l’ironia della sua amica.

Ha accolto lo sfottó con una grossa risata. Subito dopo ha ribattuto: “Mara tu sei la più punk di tutte”. Insomma, un modo divertente ed ironico per rispondere agli attacchi che si ritrova a ricevere quando è in onda.